Сікорський хоче більшого тиску на Росію під час 50-денного "дедлайну" Трампа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що останні заяви Дональда Трампа вказують на його усвідомлення, що Росія не хоче миру в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР, він сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у вівторок.

Напередодні Трамп оголосив, що якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду з Росією про закінчення війни в Україні, США запровадять "дуже суворі тарифи" проти Москви та її торговельних партнерів.

"Ми сподіваємося, що цей 50-денний період до введення можливих американських санкцій є часом для посилення тиску на Російську Федерацію, щоб вона нарешті схаменулася", – прокоментував Сікорський.

Він висловив радість через те, що президент США дійшов тих самих висновків, до яких раніше дійшли країни Європейського Союзу.

"А саме, що Путін не хоче миру. Україна погоджується на безумовне припинення вогню, а єдиною мовою, яку розуміє Путін, є мова тиску", – зазначив глава польського МЗС.

Раніше головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас сказала, що 50-денний ультиматум американського президента Дональда Трампа Росії – "дуже довгий термін".

А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв відкинув погрози президента США щодо санкцій і тарифів як "театральний ультиматум", на який керівництво Москви не зважає.