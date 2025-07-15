Сикорский хочет большего давления на Россию во время 50-дневного "дедлайна" Трампа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что последние заявления Дональда Трампа указывают на его осознание того, что Россия не хочет мира в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР, он сказал после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе во вторник.

Накануне Трамп объявил, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение с Россией о прекращении войны в Украине, США введут "очень жесткие тарифы" против Москвы и ее торговых партнеров.

"Мы надеемся, что этот 50-дневный период до введения возможных американских санкций является временем для усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы она наконец опомнилась", – прокомментировал Сикорский.

Он выразил радость по поводу того, что президент США пришел к тем же выводам, к которым ранее пришли страны Европейского Союза.

"А именно, что Путин не хочет мира. Украина соглашается на безусловное прекращение огня, а единственный язык, который понимает Путин, – это язык давления", – отметил глава польского МИД.

Ранее главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас сказала, что 50-дневный ультиматум американского президента Дональда Трампа России – "очень долгий срок".

А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг угрозы президента США о санкциях и тарифах как "театральный ультиматум", на который руководство Москвы не обращает внимания.