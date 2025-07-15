МЗС України підтвердило інформацію про смерть українки в Албанії

На "гарячу" лінію посольства України в Албанії 11 липня надійшла інформація про смерть українки, яка перебувала там із "туристичною метою".

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ журналістам, пише "Європейську правда".

У вівторок, 15 липня, в МЗС підтвердили смерть українки в Албанії.

"За інформацією родичів, померла приїхала в Албанію з туристичною метою. Смерть громадянки настала через нещасний випадок на воді. Прийнято рішення про перевезення тіла в Україну", – зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України. Справа перебуває на контролі установи.

Раніше в ЗМІ писали, що в місті альбанському місті Вльора під час відпочинку на пляжі загинула 44-річна українка. Жінка намагалася врятувати доньку, яка тонула в морі, – 18-річна дівчина в тяжкому стані.

Нещодавно стало відомо, що 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла 4 липня на півдні Італії, знайшли мертвою.

Генеральне консульство України в Неаполі невдовзі підтвердило смерть українки, а також встановило контакт із її родиною.