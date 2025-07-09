У МЗС підтвердили загибель української студентки, зниклої в Італії

Генеральне консульство України в Неаполі підтвердило смерть українки, яка зникла 4 липня, а також встановило контакт із її родиною.

Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ, пише "Європейська правда".

8 липня італійські ЗМІ повідомили про те, що 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла 4 липня на півдні Італії, знайшли мертвою.

За даними італійських ЗМІ, Бугайова перебувала в туристичному селищі південного італійського регіону Апулія в межах європейського проєкту з братиславським Університетом Коменського.

У середу, 9 липня, генеральне консульство України в Неаполі підтвердило, що 8 липня було знайдено мертвою громадянку України 2007 року народження, яка зникла 4 липня в місті Каровіньо.

Наразі триває процес ідентифікації особи, ймовірною причиною смерті називають самогубство.

Українська установа направила запит до комуни та управління поліції Каровіньо для отримання більш детальної інформації.

Консульська посадова особа встановила контакт з матір’ю загиблої.

У генконсульстві України в Неаполі запевнили, що справа перебуває під контролем.

Нагадаємо, у червні 2024 року після тижня пошуків у Німеччині знайшли тіло 9-річної українки, яка вважалась зниклою.

Її вбивцю, 37-річного чоловіка, визнали винним у вбивстві української біженки та засудили до довічного увʼязнення в січні.