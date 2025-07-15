МИД Украины подтвердил информацию о смерти украинки в Албании

На "горячую" линию посольства Украины в Албании 11 июля поступила информация о смерти украинки, которая находилась там с "туристической целью".

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел журналистам, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 15 июля, в МИД подтвердили смерть украинки в Албании.

"По информации родственников, умершая приехала в Албанию с туристической целью. Смерть гражданки наступила в результате несчастного случая на воде. Принято решение о перевозке тела в Украину", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Консульское должностное лицо оказывает помощь в репатриации тела умершей гражданки Украины. Дело находится на контроле ведомства.

Ранее в СМИ писали, что в албанском городе Вльора во время отдыха на пляже погибла 44-летняя украинка. Женщина пыталась спасти дочь, которая тонула в море, – 18-летняя девушка в тяжелом состоянии.

Недавно стало известно, что 18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву, которая пропала 4 июля на юге Италии, нашли мертвой.

Генеральное консульство Украины в Неаполе вскоре подтвердило смерть украинки, а также установило контакт с ее семьей.