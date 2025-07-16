ЗМІ: заступника Сікорського, в якого були проблеми з алкоголем, все ж звільнять

Анджей Шейна в рамках реконструкції уряду перестане бути заступником міністра закордонних справ Польщі – політик вже кілька місяців перебуває у вимушеній відпустці.

Про це стало відомо радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

Заступник міністра Анджей Шейна, як все вказує, попрощається з посадою в дипломатичному відомстві Польщі.

Про політика від лівих стало відомо наприкінці березня цього року, коли прем'єр-міністр Дональд Туск запропонував міністру Радославу Сікорському відправити свого заступника в МЗС у відпустку у зв'язку з необхідністю з'ясувати різні "питання".

Ці питання стосуються порушень в обліку відряджень. На той час вже тривало розслідування прокуратури у цій справі.

Водночас у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про проблеми, пов'язані з алкогольною залежністю. Про це говорив сам Анджей Шейна, переконуючи, що він пішов на лікування.

Андрій Шейна спочатку пішов у відпустку, а коли вона закінчилася, перейшов на неоплачувану відпустку. Він мав повернутися до роботи з липня, але не з'явився в міністерстві. Відпустка була продовжена ще на місяць. Офіційно – через процедуру повторного допуску до секретної інформації.

Наступного тижня прем'єр має оголосити про реконструкцію уряду, і саме тоді ім'я Шейни потрапить до списку політиків, яких звільнять.