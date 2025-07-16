СМИ: заместителя Сикорского, у которого были проблемы с алкоголем, все же уволят

Анджей Шейна в рамках обновления правительства перестанет быть заместителем министра иностранных дел Польши – политик уже несколько месяцев находится в вынужденном отпуске.

Об этом стало известно радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

Заместитель министра Анджей Шейна, как все указывает, попрощается с должностью в дипломатическом ведомстве Польши.

О политике от левых стало известно в конце марта этого года, когда премьер-министр Дональд Туск предложил министру Радославу Сикорскому отправить своего заместителя в МИД в отпуск в связи с необходимостью выяснить различные "вопросы".

Эти вопросы касаются нарушений в учете командировок. К тому времени уже шло расследование прокуратуры по этому делу.

В то же время в СМИ начали появляться сообщения о проблемах, связанных с алкогольной зависимостью. Об этом говорил сам Анджей Шейна, убеждая, что он пошел на лечение.

Андрей Шейна сначала ушел в отпуск, а когда он закончился, перешел на неоплачиваемый отпуск. Он должен был вернуться к работе с июля, но не появился в министерстве. Отпуск был продлен еще на месяц. Официально – из-за процедуры повторного допуска к секретной информации.

На следующей неделе премьер должен объявить о реконструкции правительства, и именно тогда имя Шейны попадет в список политиков, которых уволят.