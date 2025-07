Трамп прокоментував вплив дружини Меланії на його рішення щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив про "нейтральність" своєї дружини Меланії, коментуючи вплив першої леді на його рішення щодо України.

Відеофрагмент з відповідним коментарем Трампа наводить Clash Report, передає "Європейська правда".

Трампа попросили прокоментувати вплив першої леді на його останні рішення щодо російсько-української війни.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", – сказав американський президент, повторивши, що щотижня з обох сторін гинуть 5-6-7 тисяч осіб, а також гинуть цивільні в містах і містечках.

Reporter: Has Melania influenced your thinking on Russia-Ukraine?



Trump: She's very smart. She's very neutral. She's sort of like me – she'd like to see people stop dying.pic.twitter.com/FzyRUrOoAc