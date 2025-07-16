Трамп прокоментував вплив дружини Меланії на його рішення щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив про "нейтральність" своєї дружини Меланії, коментуючи вплив першої леді на його рішення щодо України.

Відеофрагмент з відповідним коментарем Трампа наводить Clash Report, передає "Європейська правда".

Трампа попросили прокоментувати вплив першої леді на його останні рішення щодо російсько-української війни.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", – сказав американський президент, повторивши, що щотижня з обох сторін гинуть 5-6-7 тисяч осіб, а також гинуть цивільні в містах і містечках.

Reporter: Has Melania influenced your thinking on Russia-Ukraine?



Trump: She's very smart. She's very neutral. She's sort of like me – she'd like to see people stop dying.pic.twitter.com/FzyRUrOoAc – Clash Report (@clashreport) July 16, 2025

Про вплив Меланії на чоловіка заговорили після пресконференції в Овальному кабінеті 14 липня, коли Трамп розповідав про особливості своїх розмов з російським правителем.

"Я йду додому і кажу першій леді: "Я сьогодні розмовляв з Владіміром, у нас була чудова розмова. А вона каже: "О, справді? Але щойно атакували ще одне місто", – розповів Трамп.

Він неодноразово повторював про своє розчарування Росією.

Під час цієї пресконференції Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Тоді генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджував, що у проєкті хочуть взяти участь Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада.

Свою готовність долучитись до схеми Трампа підтвердили Німеччина та Швеція. А прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо привітав ініціативу та наголосив, що його країна ще не ухвалила рішення щодо участі в ній.