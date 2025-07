Трамп прокомментировал влияние жены Мелании на его решения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о "нейтральности" своей супруги Мелании, комментируя влияние первой леди на его решения по Украине.

Видеофрагмент с ответным комментарием Трампа приводит Clash Report, передает "Европейская правда".

Трампа попросили прокомментировать влияние первой леди на его последние решения по поводу российско-украинской войны.

"Она очень умна. Она очень нейтральна. Она похожа на меня – она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", – сказал американский президент, повторив, что каждую неделю с обеих сторон погибают 5-6-7 тысяч человек, а также погибают гражданские в городах и городках.

Reporter: Has Melania influenced your thinking on Russia-Ukraine?



Trump: She's very smart. She's very neutral. She's sort of like me – she'd like to see people stop dying.pic.twitter.com/FzyRUrOoAc