Трамп прокомментировал влияние жены Мелании на его решения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о "нейтральности" своей супруги Мелании, комментируя влияние первой леди на его решения по Украине.

Видеофрагмент с ответным комментарием Трампа приводит Clash Report, передает "Европейская правда".

Трампа попросили прокомментировать влияние первой леди на его последние решения по поводу российско-украинской войны.

"Она очень умна. Она очень нейтральна. Она похожа на меня – она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", – сказал американский президент, повторив, что каждую неделю с обеих сторон погибают 5-6-7 тысяч человек, а также погибают гражданские в городах и городках.

Reporter: Has Melania influenced your thinking on Russia-Ukraine?



Trump: She's very smart. She's very neutral. She's sort of like me – she'd like to see people stop dying.pic.twitter.com/FzyRUrOoAc – Clash Report (@clashreport) July 16, 2025

О влиянии Мелании на мужа заговорили после пресс-конференции в Овальном кабинете 14 июля, когда Трамп рассказывал об особенностях своих разговоров с российским правителем.

"Я иду домой и говорю первой леди: "Я сегодня разговаривал с Владимиром, у нас был отличный разговор. А она говорит: "О, правда? Но только что атаковали еще один город", – рассказал Трамп.

Он неоднократно повторял о своем разочаровании Россией.

Во время этой пресс-конференции Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Тогда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что в проекте хотят принять участие Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

Свою готовность присоединиться к схеме Трампа подтвердили Германия и Швеция. А премьер-министр Финляндии Петтери Орпо приветствовал инициативу и отметил, что его страна еще не приняла решение об участии в ней.