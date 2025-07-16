Якої війни очікує Франція і як планує готуватися до неї

14 липня, до національного свята Дня взяття Бастилії, у Франції оприлюднили Національний стратегічний огляд (RNS 2025).

Новий огляд малює похмуру картину сучасного світу і закликає націю про всяк випадок готуватися до війни високої інтенсивності.

Про те, хто є загрозою для французів, як країна має готуватися до війни і чому для Франції важлива підтримка України, читайте в статті RFI "Реальність російської загрози не має собі рівних": як Франція готується до великої війни. Далі – стислий її виклад.

Центральним сценарієм RNS 2025 стала "нагальна необхідність для Франції та Європи бути готовими до захисту і стримування можливої нової агресії з боку Росії".

Документ констатує, що "до 2030 року головна загроза для Франції та європейських країн полягає в можливості відкритої війни проти серця Європи".

При цьому загроза великомасштабної традиційної (конвенційної) війни на материковій території Франції, навпаки, не розглядається як достовірна.

"Можливі нові наступальні дії проти України, а також поблизу Європи – наприклад, у Молдові, на Балканах або навіть проти держав-членів НАТО – з метою перевірити згуртованість Альянсу. Найвищий ризик становить ситуація, за якої подібна агресія збігатиметься з масштабною операцією в іншому регіоні світу, що відволіче американські сили", – уточнюється в документі.

У цьому контексті підтримка України є для європейців завданням першорядного значення: "Результат конфлікту в Україні має ключове значення для Європи. Від нього залежить її майбутнє у сфері безпеки. Тому продовження підтримки України, особливо військової, має стати частиною амбітної європейської стратегії. Збереження європейських інтересів також залежатиме від умов міцного і справедливого миру в Україні, заснованого на дотриманні міжнародного права".

Мета Франції на 2030 рік – "забезпечити матеріальну і моральну боєготовність" для "протистояння разом із союзниками можливому великому конфлікту в центрі Європи".

Зазначається, що у разі участі НАТО у великому конфлікті французька метрополія стане "важливою тиловою логістичною базою", що вимагатиме поліпшення "цивільно-військового" діалогу між різними відомствами.

Новий стратегічний огляд знаменує кінець періоду відносного оптимізму після закінчення холодної війни.

Тепер Франція повертається до логіки підготовки до великої війни.

Новий огляд також приділяє значну увагу Китаю, який "являє собою реальний стратегічний виклик, прагнучи обігнати Сполучені Штати як першу світову державу до 2050 року".

Особлива увага приділяється інтересу Пекіна і Москви до Заморських територій Франції. Планується посилити їхній захист.

А ще уперше французький стратегічний огляд відкрито висловлює стурбованість політикою США – через переобрання Дональда Трампа.

Докладніше – в матеріалі RFI "Реальність російської загрози не має собі рівних": як Франція готується до великої війни.