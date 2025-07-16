Какой войны ожидает Франция и как планирует готовиться к ней

14 июля, к национальному празднику Дня взятия Бастилии, во Франции обнародовали Национальный стратегический обзор (RNS 2025).

Новый обзор рисует мрачную картину современного мира и призывает нацию на всякий случай готовиться к войне высокой интенсивности.

О том, кто является угрозой для французов, как страна должна готовиться к войне и почему для Франции важна поддержка Украины, читайте в статье RFI "Реальность российской угрозы не имеет себе равных": как Франция готовится к большой войне. Далее – краткое ее изложение.

Центральным сценарием RNS 2025 стала "настоятельная необходимость для Франции и Европы быть готовыми к защите и сдерживанию возможной новой агрессии со стороны России".

Документ констатирует, что "к 2030 году главная угроза для Франции и европейских стран заключается в возможности открытой войны против сердца Европы".

При этом угроза крупномасштабной традиционной (конвенционной) войны на материковой территории Франции, напротив, не рассматривается как достоверная.

"Возможны новые наступательные действия против Украины, а также вблизи Европы – например, в Молдове, на Балканах или даже против государств-членов НАТО – с целью проверить сплоченность Альянса. Самый высокий риск представляет ситуация, при которой подобная агрессия будет совпадать с масштабной операцией в другом регионе мира, что отвлечет американские силы", – уточняется в документе.

В этом контексте поддержка Украины является для европейцев задачей первостепенного значения: "Исход конфликта в Украине имеет ключевое значение для Европы. От него зависит ее будущее в сфере безопасности. Поэтому продолжение поддержки Украины, особенно военной, должно стать частью амбициозной европейской стратегии. Сохранение европейских интересов также будет зависеть от условий прочного и справедливого мира в Украине, основанного на соблюдении международного права".

Цель Франции на 2030 год – "обеспечить материальную и моральную боеготовность" для "противостояния вместе с союзниками возможному большому конфликту в центре Европы".

Отмечается, что в случае участия НАТО в крупном конфликте французская метрополия станет "важной тыловой логистической базой", что потребует улучшения "гражданско-военного" диалога между различными ведомствами.

Новый стратегический обзор знаменует конец периода относительного оптимизма после окончания холодной войны.

Теперь Франция возвращается к логике подготовки к большой войне.

Новый обзор уделяет также значительное внимание Китаю, который "представляет собой реальный стратегический вызов, стремясь обогнать Соединенные Штаты как первую мировую державу к 2050 году".

Особое внимание уделяется интересу Пекина и Москвы к Заморским территориям Франции. Планируется усилить их защиту.

А еще впервые французский стратегический обзор открыто выражает обеспокоенность политикой США – из-за переизбрания Дональда Трампа.

Подробнее – в материале RFI "Реальность российской угрозы не имеет себе равных": как Франция готовится к большой войне.