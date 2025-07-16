Парі зоозахисників у Німеччині загрожує штраф на 98 тисяч євро за зйомку на бійні

У Німеччині чоловік і жінка повинні відшкодувати збитки за проникнення на скотобійню в Нижній Саксонії і незаконну зйомку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Земельний суд Ольденбурга постановив, що зоозахисники проникли на огороджену територію без дозволу і повинні відшкодувати завдані збитки.

Жінка також повинна відшкодувати збитки за публікацію кадрів, на яких видно переляканих свиней.

Активісти вторглися на ферму в Лоне (район Вехта) навесні 2024 року. На таємно записаних відеозаписах видно, як свиней перевозять у бійню, щоб оглушити висококонцентрованим вуглекислим газом. Це дозволено законом. На кадрах видно, що свині стають неспокійними і кричать.

фото ARIWA

Суд встановив, що відповідальна за публікацію матеріалу Animal Rights Watch одна активістка. Але судові витрати належить сплатити обом відповідачам.

Адвокат оператора бійні запропонував зоозахисникам мирову угоду в червні, про що повідомляли NDR та інші видання.

В обмін на це вони мали б гарантувати, що відкличуть записи. Активісти, однак, відхилили цю пропозицію.

Згідно з повідомленням, вони обґрунтували своє рішення тим, що громадськість має право бачити. Тільки тоді споживачі зможуть дізнатися, наскільки сильно страждали свині під час оглушення.

Оператор бійні та двоє активістів мають один місяць, щоб оскаржити рішення суду.

Якщо воно стане остаточним, сума збитків буде визначена в ході подальших судових розглядів. Оператор бійні вимагає приблизно 98 000 євро.

У червні активісти Greenpeace залізли на вежу залізничного вокзалу у столиці Фінляндії Гельсінкі та на кілька годин вивісили там свій банер з гаслом "Час чинити спротив".

У Шотландії екоактивісти створили на піску портрет Трампа біля його гольф-курорту.

Чотирьох активістів руху Just Stop Oil, які хотіли приклеїти себе до злітної смуги аеропорту Манчестера улітку 2024 року, засудили до тюремних строків.