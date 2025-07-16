Паре зоозащитников в Германии грозит штраф в 98 тысяч евро за съемку на скотобойне

В Германии мужчина и женщина должны возместить ущерб за проникновение на скотобойню в Нижней Саксонии и незаконную съемку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Земельный суд Ольденбурга постановил, что зоозащитники проникли на огражденную территорию без разрешения и должны возместить нанесенный ущерб.

Женщина также должна возместить ущерб за публикацию кадров, на которых видно испуганных свиней.

Активисты вторглись на ферму в Лоне (район Вехта) весной 2024 года. На тайно записанных видеозаписях видно, как свиней перевозят в бойню, чтобы оглушить высококонцентрированным углекислым газом. Это разрешено законом. На кадрах видно, что свиньи становятся беспокойными и кричат.

фото ARIWA

Суд установил, что ответственна за публикацию материала Animal Rights Watch одна активистка. Но судебные издержки предстоит оплатить обоим ответчикам.

Адвокат оператора бойни предложил зоозащитникам мировое соглашение в июне, о чем сообщали NDR и другие издания.

В обмен на это они должны были бы гарантировать, что отзовут записи. Активисты, однако, отклонили это предложение.

Согласно сообщению, они обосновали свое решение тем, что общественность имеет право видеть. Только тогда потребители смогут узнать, насколько сильно страдали свиньи во время оглушения.

Оператор бойни и двое активистов имеют один месяц, чтобы обжаловать решение суда.

Если оно станет окончательным, сумма ущерба будет определена в ходе дальнейших судебных разбирательств. Оператор бойни требует примерно 98 тысяч евро.

В июне активисты Greenpeace залезли на башню железнодорожного вокзала в столице Финляндии Хельсинки и на несколько часов вывесили там свой баннер с лозунгом "Время сопротивляться".

В Шотландии экоактивисты создали на песке портрет Трампа возле его гольф-курорта.

Четырех активистов движения Just Stop Oil, которые хотели приклеить себя к взлетной полосе аэропорта Манчестера летом 2024 года, приговорили к тюремным срокам.