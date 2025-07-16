Глави МЗС Люблінського трикутника підтримали ідею зустрічі трьох президентів у Києві

У середу, 16 липня, міністри закордонних справ країн-учасниць Люблінського трикутника зустрілися в Любліні та висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів країн у Києві.

Про це йдеться у спільній заяві України, Польщі та Литви, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

16 липня глави МЗС України, Литви та Польщі – Андрій Сибіга, Кястутіс Будріс та Радослав Сікорський – зустрілися у Любліні з нагоди п’ятої річниці створення формату Люблінського трикутника та для обговорення подальшої співпраці.

Під час зустрічі сторони висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів України, Литви та Польщі в Києві, а також домовилися провести чергову зустріч міністрів закордонних справ до кінця 2025 року в Литві. Зазначимо, якщо зустріч трьох президентів відбудеться у Києві, то участь у ній від Польщі імовірно братиме вже новий президент Кароль Навроцький, який вступить на посаду на початку серпня.

Міністри наголосили на важливості зміцнення культурного й гуманітарного співробітництва у сферах спільної історичної спадщини та історичної пам'яті.

Також вони підтримали необхідність подальших дій у боротьбі з гібридними загрозами, зокрема у сфері кібербезпеки, енергетичної безпеки та протидії використанню Росією енергетики як інструменту геополітичного тиску й шантажу, а також у розв'язанні проблеми російського "тіньового флоту".

На зустрічі дипломати країн підтвердили непохитну підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі, визнали здійснені Україною реформи й заявили, що розглядають розширення ЄС на основі заслуг як геостратегічну інвестицію в мир, безпеку, стабільність і процвітання Європи.

Також вони підтвердили подальшу підтримку України на її шляху до членства в НАТО як невід’ємної частини архітектури безпеки континенту.

Окремо міністри наголосили на важливості збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили готовність брати участь у відновленні та реконструкції України.

Додатково сторони привітали створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

Нагадаємо, Люблінський трикутник заснували як формат тристоронньої співпраці між Литвою, Польщею та Україною для поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

Другий саміт формату у 2023 році проходив у Львові на найвищому рівні, тоді президенти трьох країн підписали спільну декларацію, де йшлося у тому числі про майбутнє України в ЄС і НАТО. Після того перехожі влаштували овації Анджею Дуді на вулицях Львова.

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