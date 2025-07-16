Главы МИД Люблинского треугольника поддержали идею встречи трех президентов в Киеве

В среду, 16 июля, министры иностранных дел стран-участниц Люблинского треугольника встретились в Люблине и выразили готовность способствовать проведению следующей встречи президентов стран в Киеве.

Об этом говорится в совместном заявлении Украины, Польши и Литвы, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

16 июля главы МИД Украины, Литвы и Польши – Андрей Сибига, Кястутис Будрис и Радослав Сикорский – встретились в Люблине по случаю пятой годовщины создания формата Люблинского треугольника и для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Во время встречи стороны выразили готовность способствовать проведению следующей встречи президентов Украины, Литвы и Польши в Киеве, а также договорились провести очередную встречу министров иностранных дел до конца 2025 года в Литве. Отметим, если встреча трех президентов состоится в Киеве, то участие в ней от Польши предположительно примет уже новый президент Кароль Навроцкий, который вступит в должность в начале августа.

Министры подчеркнули важность укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества в сферах общего исторического наследия и исторической памяти.

Также они поддержали необходимость дальнейших действий в борьбе с гибридными угрозами, в частности в сфере кибербезопасности, энергетической безопасности и противодействия использованию Россией энергетики как инструмента геополитического давления и шантажа, а также в решении проблемы российского "теневого флота".

На встрече дипломаты стран подтвердили стабильную поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе, признали осуществленные Украиной реформы и заявили, что рассматривают расширение ЕС на основе заслуг как геостратегическую инвестицию в мир, безопасность, стабильность и процветание Европы.

Также они подтвердили дальнейшую поддержку Украины на ее пути к членству в НАТО как неотъемлемой части архитектуры безопасности континента.

Отдельно министры подчеркнули важность сохранения политической, военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили готовность участвовать в восстановлении и реконструкции Украины.

Дополнительно стороны приветствовали создание Специального трибунала за преступление агрессии против Украины.

Напомним, Люблинский треугольник основали как формат трехстороннего сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной для углубления регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.

Второй саммит формата в 2023 году проходил во Львове на высшем уровне, тогда президенты трех стран подписали совместную декларацию, где речь шла в том числе о будущем Украины в ЕС и НАТО. После того прохожие устроили овации Анджею Дуде на улицах Львова.

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