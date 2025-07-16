Литва испытывает материалы для бункеров с учетом опыта Украины

На военном полигоне в литовском городе Пабраде военные проводят испытания взрывчатых веществ на различных типах бункеров, чтобы определить, какие материалы лучше всего защищают от артиллерийского огня.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Испытания имитируют взрывы стандартных российских артиллерийских снарядов. После этого специалисты измеряют давление, уровень шума, вибрацию стен и другие показатели внутри бункера, чтобы выяснить, действительно ли укрытие обеспечивает защиту для личного состава, даже когда выглядит неповрежденным снаружи.

По словам военных, результаты испытаний помогут выбрать наиболее эффективные материалы для строительства укрытий с учетом их стоимости.

Фото: LRT

Проект является частью работ по созданию опорных пунктов роты в Пабраде и на полигоне имени генерала Казиса Веверскиса в Казлу Руди, которые планируют завершить до конца года.

Опорный пункт роты – это укрепленная линия длиной более километра, предназначенная для обороны подразделением численностью около 120 военных. После строительства укрепления будут использовать для тренировок, сосредоточенных на отработке оборонительных операций с подготовленных позиций.

Фото: LRT

Военные также стремятся учесть лучшие международные практики в обустройстве укреплений, опыт, полученный во время войны в Украине, и найти наиболее эффективные и инновационные решения для максимальной защиты войск.

После анализа результатов практических испытаний материалы, которые покажут наилучшие характеристики, планируют добавить в перечень инженерных средств для строительства бункеров и других оборонительных сооружений.

Фото: LRT

В июне Финляндия впервые принимала трехсторонние военные учения Arctic Trident, в которых участвовали воздушные силы трех крупных стран НАТО.

Также недавно военные подразделения из четырех стран провели крупную переброску войск и тяжелой техники через реку Рейн в Германии в ходе совместных учений.