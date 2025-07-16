МКС відхилив прохання Ізраїля скасувати ордери на арешт Нетанягу та Галанта

Судді Міжнародного кримінального суду відхилили прохання Ізраїлю скасувати ордери на арешт прем'єр-міністра та Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта на час розгляду МКС заперечень Ізраїлю щодо його юрисдикції над веденням війни в секторі Гази.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Окрім того, що судді МКС відхилили прохання Ізраїлю скасувати ордери на арешт Нетаньягу та Галанта, вони також відхилили прохання Ізраїлю щодо призупинення більш широкого розслідування МКС щодо ймовірних злочинів проти людяності на палестинських територіях.

Нагадаємо, ордер на арешт Нетаньягу та Галанта був виданий у листопаді 2024 року та стосувався підозри ізраїльського топкерівництва у воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в Газі.

У квітні 2025 року премʼєр Ізраїлю відвідав з візитом Угорщину – учасницю Римського статуту МКС, але вона тоді ж оголосила про вихід із суду.

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