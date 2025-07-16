МУС отклонил просьбу Израиля отменить ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Судьи Международного уголовного суда отклонили просьбу Израиля отменить ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта на время рассмотрения МУС возражений Израиля относительно его юрисдикции над ведением войны в секторе Газа.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Помимо того, что судьи МУС отклонили просьбу Израиля отменить ордера на арест Нетаньяху и Галанта, они также отклонили просьбу Израиля о приостановлении более широкого расследования МУС в отношении возможных преступлений против человечности на палестинских территориях.

Напомним, ордер на арест Нетаньяху и Галанта был выдан в ноябре 2024 года и касался подозрения израильского топ-руководства в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе.

В апреле 2025 года премьер Израиля посетил с визитом Венгрию – участницу Римского статута МУС, но она тогда же объявила о выходе из суда.

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