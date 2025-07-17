У Німеччині поки не підтверджують надсилання Patriot Україні

Представник Міністерства оборони Німеччини заявив у середу, 16 липня, що йому "нічого не відомо" про те, чи відправлені вже в Україну компоненти систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Я не можу підтвердити, що зараз щось перебуває в дорозі", – сказав він.

15 липня президент США Дональд Трамп заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини. "Вони йдуть з Німеччини, а потім Німеччина їх заміщає. І у всіх випадках США отримують повну оплату", – сказав Трамп.

Представник німецького Міноборони повідомив у середу, що 21 липня відбудеться зустріч учасників Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн"), на якій обговорюватимуть варіанти прискорення постачання Збройним силам України комплексів Patriot.

Нагадаємо, 14 липня Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.