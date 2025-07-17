В Германии пока не подтверждают отправку Patriot Украине

Представитель Министерства обороны Германии заявил в среду, 16 июля, что ему "ничего не известно" о том, отправлены ли уже в Украину компоненты систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути", – сказал он.

15 июля президент США Дональд Трамп заявил, что уже началась поставка ракет для Patriot в Украину из Германии. "Они идут из Германии, а затем Германия их замещает. И во всех случаях США получают полную оплату", – сказал Трамп.

Представитель немецкого Минобороны сообщил в среду, что 21 июля состоится встреча участников Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн"), на которой будут обсуждаться варианты ускорения поставок Вооруженным силам Украины комплексов Patriot.

Напомним, 14 июля Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.