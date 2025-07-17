На севере Португалии из-за лесного пожара эвакуировали несколько сел

На севере Португалии борются с крупным лесным пожаром в муниципалитете Саброса, из-за него пришлось покинуть дома жителям двух населенных пунктов.

Об этом сообщает Publico, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло в лесном массиве к северу от города Саброса. Огонь трудно сдерживать из-за сильных ветров и жаркой летней погоды.

Из-за угрозы эвакуировали 50 жителей ближайших двух сел Делгада и Вале дас Гатас. Огонь пока не добрался до жилых домов, но приблизился вплотную. Пострадавших среди жителей нет.

По состоянию на вечер среды, к борьбе с пожаром были привлечены почти 370 пожарных и 7 спецсамолетов. Всего в течение среды работали 12 самолетов.

Напомним, в немецкой Саксонии после дождливых выходных удалось потушить "пожар десятилетий" в заповеднике вокруг полигона, который продолжался с 1 июля.

В Турции во время серии лесных пожаров этим летом в нескольких районах эвакуировали 50 тысяч человек. Многочисленные лесные пожары в этом сезоне были также в Греции, в одном из случаев женщину, чей окурок стал причиной несчастья, приговорили к тюремному сроку.