В МВС Грузії прокоментували ситуацію з українцями-ексв'язнями, що застрягли на виїзді з РФ

В МВС Грузії повідомили, що процес повернення в Україну українців-в’язнів, які опинились в РФ і потім були депортовані Москвою, поступово відбувається, але є непростим через статус цих осіб і необхідність численних погоджень.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії прокоментували ситуацію із застряглими на кордоні громадянами України, які відбували покарання за скоєні злочини в українських в’язницях, через окупацію опинились у розпорядженні Росії і врешті після завершення термінів були депортовані нею до грузинського кордону.

Заступник міністра Александр Дарахвелідзе пояснив, що Грузія не може безперешкодно впустити на свою територію осіб з судимістю за тяжкі злочини і без необхідних документів, тому ексв’язні вимушені очікувати узгоджень їхнього подальшого маршруту репатріації з українськими органами влади і Молдовою.

За його словами, останнім часом так в Україну повернули 40 осіб з тих, хто застряг на російсько-грузинському кордоні, але останніми тижнями процес сповільнився.

"Наскільки нам відомо і як стверджує українська сторона, молдовська сторона відмовляється пропускати цих осіб, але перемовини тривають. Щойно буде домовленість, Грузія візьме на себе зобов’язання сприяти поверненню на батьківщину українських громадян", – прокоментував Дарахвелідзе.

Заступник начальника пункту пропуску "Даріалі" Лука Пааташвілі у коментарі на цю тему сказав, що зараз на російсько-грузинському кордоні застрягли приблизно 80 українських ексв’язнів.

Про проблему застряглих на кордоні РФ та Грузії депортованих в’язнів, громадян України, час від часу пишуть правозахисні ініціативи та ЗМІ.

За словами самих ексв’язнів та правозахисників, їм доводиться очікувати рішення щодо репатріації у тяжких умовах – без адекватного доступу до медичної допомоги і харчування та без достатньої кількості спальних місць.

У Міністерстві закордонних справ України наприкінці червня коментували, що знають про проблему таких громадян України і працюють над їхнім поверненням.