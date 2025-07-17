В МВД Грузии прокомментировали ситуацию с украинцами, застрявшими на выезде из РФ

В МВД Грузии сообщили, что процесс возвращения в Украину украинцев-заключенных, которые оказались в РФ и затем были депортированы Москвой, постепенно идет, но остается непростым из-за статуса этих лиц и необходимости многочисленных согласований.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

В Министерстве внутренних дел Грузии прокомментировали ситуацию с застрявшими на границе гражданами Украины, которые отбывали наказание за совершенные преступления в украинских тюрьмах, из-за оккупации оказались в распоряжении России и в конце концов после завершения сроков были депортированы ею к грузинской границе.

Заместитель министра Александр Дарахвелидзе пояснил, что Грузия не может беспрепятственно впустить на свою территорию лиц с судимостью за тяжкие преступления и без необходимых документов, поэтому экс-заключенные вынуждены ожидать согласований их дальнейшего маршрута репатриации с украинскими органами власти и Молдовой.

По его словам, в последнее время так в Украину вернули 40 человек из тех, кто застрял на российско-грузинской границе, но в последние недели процесс замедлился.

"Насколько нам известно и как утверждает украинская сторона, молдовская сторона отказывается пропускать этих лиц, но переговоры продолжаются. Как только будет договоренность, Грузия возьмет на себя обязательства способствовать возвращению на родину украинских граждан", – прокомментировал Дарахвелидзе.

Заместитель начальника пункта пропуска "Дариали" Лука Пааташвили в комментарии на эту тему сказал, что сейчас на российско-грузинской границе застряли примерно 80 украинских экс-заключенных.

О проблеме застрявших на границе РФ и Грузии депортированных заключенных, граждан Украины, время от времени пишут правозащитные инициативы и СМИ.

По словам самих экс-заключенных и правозащитников, им приходится ожидать решения о репатриации в тяжелых условиях – без адекватного доступа к медицинской помощи и питания и без достаточного количества спальных мест.

В Министерстве иностранных дел Украины в конце июня комментировали, что знают о проблеме таких граждан Украины и работают над их возвращением.