Германия раскритиковала бюджетные планы ЕС, включающие и 100 млрд евро для Украины

Правительство Германии выразило резкое несогласие с бюджетным предложением ЕС через день после того, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила этот план в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Всеобъемлющее увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все страны-члены прилагают значительные усилия для консолидации своих национальных бюджетов", – заявил Штефан Корнелиус, представитель правительства канцлера Фридриха Мерца в Берлине в среду поздно вечером.

"Поэтому мы не сможем принять предложение комиссии", – добавил он.

Комиссия предложила бюджет ЕС в размере 1,816 триллиона евро на семилетний период с 2028 года. Эта цифра будет означать значительное увеличение расходной способности ЕС по сравнению с текущим бюджетом, который действует с 2021 года.

Комиссия, среди прочего, представила три новых налога, направленные на электрические отходы, табачные изделия и компании с высоким оборотом, для погашения долга после пандемии Covid, который, по оценкам, стоит от 25 до 30 миллиардов евро в год.

"Мы также не поддерживаем дополнительное налогообложение компаний, предложенное Еврокомиссией", – заявил Корнелиус в Берлине.

"Мы должны поддерживать реформаторский подход комиссии и сосредоточенность бюджета на новых приоритетах. Этот курс является правильным, чтобы сделать Европу сильной для будущего", – добавил он.

Мерц неоднократно подчеркивал, что, с точки зрения Берлина, расходы ЕС должны стать более эффективными, а не увеличивать общую кассу.

"Мы [должны] реорганизовать приоритеты в европейском бюджете. Дополнительные задачи не всегда могут быть связаны с дополнительными расходами... и это сложная задача, которая сейчас стоит перед нами", – заявлял он в июне.

Бюджет требует одобрения всех стран ЕС и Европейского парламента до 2027 года.

Отметим, что в проекте долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы, критикуемом Германией, на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Если Украина вступит в ЕС в 2034 году, то бюджет из 100 млрд евро помощи для Украины будет пересмотрен.