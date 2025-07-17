Нідерландський депутат поговорив з членами партії Путіна про "альтернативу НАТО"

Колишній депутат нижньої палати парламенту Нідерландів Ральф Деккер з ультраправої партії "Форум за демократію" в березні брав участь у відеоконференції з членами путінської партії "Єдина Росія".

Про це, як пише "Європейська правда", дізнався телеканал NRC.

Деккер, який до 1 квітня був членом Палати представників Нідерландів, 25 березня взяв участь у конференції, організованій Російською академією наук про співробітництво Росії з Європейським Союзом.

Як зазначає NRC, це, ймовірно, перший випадок з часу повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли нідерландський депутат вступив у контакт з оточенням Путіна.

На участь Деккера у відеоконференції вказують численні фото з неї, але про що саме він там говорив, невідомо. Також, за даними NRC, серед спікерів були політики "Альтернативи для Німеччини" Райнер Ротфус і Петр Бистронь.

Конференцію очолив російський сенатор Андрєй Клімов, а керував нею заступник голови Ради Федерації Костянтин Косачов – обидва перебувають під санкціями ЄС за підтримку агресії проти України.

Клімов високо оцінив конференцію і заявив, що деякі її європейські учасники підтримали "євразійський безпековий порядок", запропонований Путіним як альтернативу НАТО.

Ультраправа партія "Форум за демократію" відома в Нідерландах послідовною проросійською позицією. Саме вона ініціювала у 2016 році референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

У 2023 році депутата партії Пепіна ван Хоувелінгена оштрафували на 450 євро за публікацію фотографій із нацистським прапором.

Станом на зараз "Форум" має трьох депутатів зі 150 у нижній палаті парламенту Нідерландів.