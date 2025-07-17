Нидерландский депутат поговорил с членами партии Путина об "альтернативе НАТО"

Бывший депутат нижней палаты парламента Нидерландов Ральф Деккер из ультраправой партии "Форум за демократию" в марте участвовал в видеоконференции с членами путинской партии "Единая Россия".

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнал телеканал NRC.

Деккер, который до 1 апреля был членом Палаты представителей Нидерландов, 25 марта принял участие в конференции, организованной Российской академией наук о сотрудничестве России с Европейским Союзом.

Как отмечает NRC, это, вероятно, первый случай со времени полномасштабного российского вторжения в Украину, когда нидерландский депутат вступил в контакт с окружением Путина.

На участие Деккера в видеоконференции указывают многочисленные фото с нее, но о чем именно он там говорил, неизвестно. Также, по данным NRC, среди спикеров были политики "Альтернативы для Германии" Райнер Ротфус и Петр Быстронь.

Конференцию возглавил российский сенатор Андрей Климов, а руководил ею заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев – оба находятся под санкциями ЕС за поддержку агрессии против Украины.

Климов высоко оценил конференцию и заявил, что некоторые ее европейские участники поддержали "евразийский порядок безопасности", предложенный Путиным в качестве альтернативы НАТО.

Ультраправая партия "Форум за демократию" известна в Нидерландах последовательной пророссийской позицией. Именно она инициировала в 2016 году референдум по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

В 2023 году депутата партии Пепина ван Хоувелингена оштрафовали на 450 евро за публикацию фотографий с нацистским флагом.

По состоянию на сейчас "Форум" имеет трех депутатов из 150 в нижней палате парламента Нидерландов.