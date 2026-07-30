Українські фахівці можуть допомогти Польщі з ідентифікацією, ймовірно, російської ракети

Польща отримала від України звернення щодо можливого надання допомоги для ідентифікації об’єкта, який цієї ночі розбився на території Люблінського воєводства – ймовірно, російської крилатої ракет Х-101.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів прокурор Гжегож Трусевич з окружної прокуратури Любліна, його цитує Onet.

За його словами, на місці падіння об’єкта процесуальні дії тривають. Там перебувають близько 100 співробітників різних служб, зокрема військових та поліції.

"Чотири прокурори безпосередньо контролюють проведення огляду. Ми отримали офіційне звернення від української сторони щодо допомоги в проведенні огляду, оскільки це фахівці, які мають найбільший досвід роботи з подібними інцидентами", – повідомив прокурор Гжегож Трусевич.

За його словами, наразі триває розгляд українського запиту. Не виключено, що українські слідчі прибудуть на місце та допоможуть польським службам ідентифікувати об’єкт.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві упала російська крилата ракета Х-101.

Раніше про те, що йдеться про падіння саме російської ракети Х-101, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч".