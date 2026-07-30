В Естонії заявили, що порушення повітряного простору Польщі показує загрозу РФ для НАТО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував російську масовану атаку на регіони України, внаслідок якої крилата ракета РФ порушила також повітряний простір Польщі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що кожна ракета, спрямована проти українських цивільних осіб, – це ще одне нагадування про те, що "поступки агресору лише додають йому сміливості".

Він наголосив, що те, що під час ракетного удару було також порушено повітряний простір Польщі, є нагадуванням про те, що "війна Росії виходить за межі України та становить пряму загрозу безпеці НАТО та ЄС".

"Ці атаки лише зміцнюють нашу рішучість і демонструють, що Європа має посилити тиск на Кремль. Кожна втрачена нагода посилити санкції та ще більше ізолювати Росію надсилає неправильний сигнал. Росія має зіштовхуватися зі зростаючою політичною, економічною та дипломатичною ізоляцією, доки вона не припинить свою війну, не виведе війська з України та не понесе повну відповідальність", – додав очільник МЗС Естонії.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч".

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві упала російська крилата ракета Х-101.

Раніше про те, що йдеться про падіння саме російської ракети Х-101, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.