Deutsche Bahn уперше за 7 років вийшла у прибуток і встановила рекорд за кількістю пасажирів

Німецький державний залізничний оператор Deutsche Bahn вперше за сім років отримав прибуток від основної діяльності та перевіз рекордну кількість пасажирів після пандемії коронавірусу

Про це повідомляє Bild із посиланням на представлені фінансові результати компанії, пише "Європейська правда".

За даними видання, прибуток залізничного бізнесу Deutsche Bahn за перше півріччя 2026 року склав 147 млн євро.

Головною причиною покращення результатів компанія називає зростання популярності залізничного транспорту через високі ціни на пальне.

У першій половині року поїздами Deutsche Bahn скористалися 960 млн пасажирів. Це на 17 млн більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Це найвищий показник із часу завершення пандемії коронавірусу.

Голова Deutsche Bahn Евелін Палла заявила, що залізничний бізнес компанії "вперше за сім років знову завершив перше півріччя з прибутком".

За її словами, хоча модернізація залізничної інфраструктури потребує часу, компанія поступово виконує обіцяні реформи.

Deutsche Bahn також підтвердила прогноз на весь 2026 рік. Компанія очікує, що операційний прибуток зросте приблизно до 600 млн євро порівняно з 297 млн євро у 2025 році, а виручка збільшиться з 27 млрд до близько 28 млрд євро.

У компанії зазначають, що особливо помітним стало зростання пасажиропотоку у приміському сполученні, де багато людей перейшли з автомобілів на потяги через подорожчання пального.

Як повідомлялось раніше, минулий рік Deutsche Bahn завершила зі збитками у понад 2 млрд євро.

У березні повідомлялося, що компанія Deutsche Bahn у 2025 році виплатила 156,1 млн євро компенсацій у зв'язку з численними затримками і скасуваннями поїздів.