Немецкая компания передала Украине уже почти 2 тысячи дронов-камикадзе с ИИ

Немецкая компания поставила в Украину почти 2 тысячи оснащенных искусственным интеллектом (ИИ) дронов-камикадзе HF-1, которые созданы в сотрудничестве с украинским производителем.

Об этом "Укринформу" сообщил представитель компании Саймон Брюньес, ответственный за "дроновое" направление и операции в Украине, пишет "Европейская правда".

Немецкая компания Helsing поставила в Украину 1950 оснащенных ИИ дронов-камикадзе HF-1, созданных в сотрудничестве с украинским производителем, и сейчас проводит тестирование в Украине барражирующего боеприпаса HX-2 с лучшими характеристиками, уже полностью своего производства.

По словам Брюньеса, компания должна поставить Украине еще 2050 дронов.

Созданные в сотрудничестве с украинским производителем дронов Terminal Autonomy, HF-1 находятся на вооружении ряда украинских подразделений и успешно применяются в боевых условиях.

"Система имеет такую возможность: после фиксации цели она остается на ней, несмотря на все контрмеры противника в электромагнитном спектре", – пояснил Брюньес специфику работы.

Отмечается, что это же программное обеспечение было реализовано и на HX-2 – ударном дроне с двойным X-образным крылом, уже полностью собственного производства Helsing.

По словам Брюньеса, на украинском фронте есть зоны, где сигнал GPS или радиосвязь на рабочей частоте глушится или полностью теряется, но на HX-2 не теряется – он возвращается к последней точке, где была связь, и тогда оператор переоценивает ситуацию, чтобы изменить задачу, выбрать другой сектор или, возможно, новую миссию.

Отметим, 14 января Украина получила от Германии пакет помощи, в который, в частности, вошли 600 ударных беспилотников HF-1.

В феврале Helsing объявила, что производит 6 тысяч ударных дронов типа HX-2 с искусственным интеллектом для поставки в Украину.