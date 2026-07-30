Туск вирушає на місце падіння ракети в районі Любліна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вирушає до селища Тарнова-Колонія в Люблінському воєводстві, де в ніч проти 30 липня впала російська крилата ракета Х-101.

Про це у себе в Х написав речник польського уряду Адам Шлапка, повідомляє "Європейська правда".

Раніше стало відомо, що у населеному пункті Тарнава-Колонія виявлено кратер та уламки невідомого об’єкта, який рано вранці вторгся у повітряний простір Польщі.

"Після наради з представниками служб прем'єр-міністр Дональд Туск вирушає до місця падіння ракети, яка порушила повітряний простір Польщі", – поінформував Шлапка.

За словами Туска, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві Польщі упала російська крилата ракета Х-101.

Польський інформаційний портал опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент падіння об’єкта на території Люблінського воєводства.