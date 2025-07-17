МКС офіційно привітав приєднання України до Римського статуту

У штаб-квартирі Міжнародного кримінального суду в Гаазі в четвер відбулась церемонія з нагоди ратифікації Україною Римського статуту Суду.

Про це повідомила пресслужба МКС, пише "Європейська правда".

Під час церемонії голова Міжнародного кримінального суду суддя Томоко Акане вручила послу України в Нідерландах Андрію Костіну спеціальне видання Римського статуту як символ прихильності до верховенства права.

Крім того, над штаб-квартирою МКС підняли прапор України, що засвідчує її членство.

"Приєднавшись до Римського статуту, Україна вступає до спільноти держав, які прагнуть покласти край безкарності за найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти", – сказала Акане.

Костін своєю чергою наголосив, що український народ "зазнав і продовжує зазнавати неймовірних випробувань, але ніколи не відмовився від ідеї, що наш спільний світ має керуватися законом, а не насильством".

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна стала 125-ю повноправною державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Україна ратифікувала Римський статут із заявою за ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не має юрисдикції за ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом семи років після ратифікації.

Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду 21 серпня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду 24 серпня 2024 року.