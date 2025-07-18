Пятеро граждан Молдовы лишены гражданства за службу в иностранной армии

Президент Молдовы Мая Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых молдаван в связи с их вступлением в армию неназванного иностранного государства.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Молдове приняли решение о лишении гражданства пяти молдаван в возрасте от 39 до 51 года в связи с их добровольным вступлением в вооруженные силы неназванного иностранного государства.

Соответствующий указ 17 июля подписала президент Мая Санду. Лица, которых это касается, еще могут обжаловать решение в суде.

Законодательство Молдовы предусматривает возможность лишения гражданства страны, если лицо получило гражданство Молдовы благодаря махинациям, или добровольно вступило в армию иностранного государства, или совершило тяжкие преступления, наносящие серьезный ущерб стране.

Также парламент Молдовы рассматривает законопроект о гражданстве, который может усложнить получение молдавского гражданства для жителей Приднестровья.

Напомним, в Украине завершили принятие закона о множественном гражданстве, его подписал президент Владимир Зеленский.

Подробнее о том, что он означает, смотрите в видео на канале "ЕвроПравды", а еще больше деталей – в статье редактора Сергея Сидоренко: Паспорта в законе. Почему "множественное гражданство" не нарушает Конституцию и что должно измениться.