Нідерланди, Швеція і Данія очолюють перелік країн ЄС за прогнозованою тривалістю трудового життя осіб від 15 років і старших – у них прогнозований трудовий стаж буде перевищувати 42 роки.

Як повідомляє "Європейська правда", такі цифри за 2024 рік опублікував Євростат.

В середньому для ЄС прогнозована тривалість економічно активного життя осіб віком від 15 років склала 37,2 року, проте між країнами спостерігаються дуже відчутні відмінності. Цифри ґрунтуються на даних про працевлаштування і безробіття, які Євростат отримує від країн-членів.

Найдовше трудове життя прогнозують для мешканців Нідерландів, Швеції та Данії – 43,8, 43, 42,5 року стажу відповідно.

Майже настільки ж довго працюють в Естонії (41,4 року), Ірландії (40,4) та Німеччині (40 років).

Натомість найменшу тривалість трудового життя прогнозують для мешканців Румунії (32,7 року), Італії (32,8), Хорватії, Греції і Болгарії (по 34,8).

