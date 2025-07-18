Самая длинная продолжительность трудовой жизни в ЕС – в Нидерландах, Дании и Швеции

Нидерланды, Швеция и Дания возглавляют список стран ЕС по прогнозируемой продолжительности трудовой жизни лиц от 15 лет и старше – у них прогнозируемый трудовой стаж будет превышать 42 года.

Как сообщает "Европейская правда", такие цифры за 2024 год опубликовал Евростат.

В среднем для ЕС прогнозируемая продолжительность экономически активной жизни лиц в возрасте от 15 лет составила 37,2 года, однако между странами наблюдаются очень ощутимые различия. Цифры основаны на данных о трудоустройстве и безработице, которые Евростат получает от стран-членов.

Самая длинная трудовая жизнь прогнозируется для жителей Нидерландов, Швеции и Дании – 43,8, 43, 42,5 года стажа соответственно.

Почти столько же работают в Эстонии (41,4 года), Ирландии (40,4) и Германии (40 лет).

Зато самую короткую продолжительность трудовой жизни прогнозируют для жителей Румынии (32,7 года), Италии (32,8), Хорватии, Греции и Болгарии (по 34,8).

Для мужчин прогнозируемый стаж часто выше, чем у женщин, в странах с обоих концов рейтинга – например, 45,7 года в Нидерландах, 44,2 года в Дании, 35,9 года в Румынии, 36 в Хорватии и Болгарии.

Продолжительность прогнозируемой трудовой жизни женщин в Италии и Румынии – всего 28,2 и 29,2 года соответственно. Зато самые высокие показатели в Эстонии (42,2 года), Швеции (42 года), Нидерландах (41,8 года).

За последнее десятилетие прогнозируемая средняя продолжительность трудовой жизни в странах ЕС выросла на 2,4 года.

Как известно, большинству стран Европы приходится думать о повышении пенсионного возраста из-за демографических тенденций. Так, в Дании возраст выхода на пенсию к 2040 году постепенно вырастет до 70 лет. Во Франции непопулярная пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста остается топтемой политической жизни.

Исследования в ЕС показали, что сейчас около 13% европейских пенсионеров продолжают ходить на работу после достижения пенсионного возраста, чаще всего их мотивацией является либо удовлетворение от работы и активного образа жизни, либо финансовые потребности.