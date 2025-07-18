У Бельгії в авто від спеки померла 15-місячна дитина

У місті Намюр у центральній Бельгії в четвер померла 15-місячна дитина, яку забули в автомобілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За даними прокуратури Намюра, батько мав відвезти дитину до дитсадка, але поїхав на роботу і забув, що малюк лишився у машині.

Про трагедію стало відомо в кінці дня, коли бабуся і дідусь прийшли до дитячого садка, щоб забрати онука, і виявили, що сталося.

Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті 15-місячної дитини стала гіпертермія.

У результаті за фактом ненавмисного вбивства порушили кримінальну справу, додали в прокуратурі.

На початку липня у Франції після скарг на спеку померла 10-річна дівчинка, яка разом з батьками відвідувала Версальський палац.

А на північному сході Іспанії загинула дворічна дитина після того, як її залишили в автомобілі на кілька годин під час спеки.