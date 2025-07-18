В Бельгии в авто от жары умер 15-месячный ребенок
В городе Намюр в центральной Бельгии в четверг умер 15-месячный ребенок, которого забыли в автомобиле.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
По данным прокуратуры Намюра, отец должен был отвезти ребенка в детсад, но поехал на работу и забыл, что малыш остался в машине.
О трагедии стало известно в конце дня, когда бабушка и дедушка пришли в детский сад, чтобы забрать внука, и обнаружили, что произошло.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти 15-месячного ребенка стала гипертермия.
В результате по факту непредумышленного убийства возбудили уголовное дело, добавили в прокуратуре.
В начале июля во Франции после жалоб на жару умерла 10-летняя девочка, которая вместе с родителями посещала Версальский дворец.
А на северо-востоке Испании погиб двухлетний ребенок после того, как его оставили в автомобиле на несколько часов во время жары.