В Бельгии в авто от жары умер 15-месячный ребенок

В городе Намюр в центральной Бельгии в четверг умер 15-месячный ребенок, которого забыли в автомобиле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

По данным прокуратуры Намюра, отец должен был отвезти ребенка в детсад, но поехал на работу и забыл, что малыш остался в машине.

О трагедии стало известно в конце дня, когда бабушка и дедушка пришли в детский сад, чтобы забрать внука, и обнаружили, что произошло.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти 15-месячного ребенка стала гипертермия.

В результате по факту непредумышленного убийства возбудили уголовное дело, добавили в прокуратуре.

В начале июля во Франции после жалоб на жару умерла 10-летняя девочка, которая вместе с родителями посещала Версальский дворец.

А на северо-востоке Испании погиб двухлетний ребенок после того, как его оставили в автомобиле на несколько часов во время жары.