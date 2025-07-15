Британія розробила таємну схему евакуації тисяч афганців, які опинились під загрозою

Британський уряд ще у 2023 році розробив таємний план переселення тисяч афганців після випадкового розкриття їхніх персональних даних, що наразило цих людей на ризик репресій з боку "Талібану".

Про це стало відомо у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У рішенні Високого суду Лондона від травня 2024 року, опублікованому у вівторок, згадується урядовий план переселення близько 20 тисяч людей з Афганістану до Британії.

До нього вдались після того, як британський солдат випадково опублікував в інтернеті особисті дані понад 33 тисяч афганців та членів їхніх родин, які допомагали британським військам в Афганістані до їхнього виведення з країни у 2021 році.

Порушення, однак, було виявлене тільки у серпні 2023 року, підштовхнувши тодішній британський уряд Ріші Сунака розробити схему переселення згаданих там людей.

Публічно про це не повідомлялось через звернення Міністерства оборони Британії до Високого суду Лондона. Там пояснювали, що розкриття ситуації може поставити під загрозу життя та здоровʼя людей.

Чинний британський міністр оборони Джон Гілі у вівторок визнав існування схеми, заявивши, що в Британію прибули або мають прибути найближчим часом близько 4500 постраждалих.

Паралельно низка людей, чиї імена зʼявились у публічному доступі, подали позови до уряду Британії, вимагаючи компенсації.

Після захоплення "Талібаном" влади в Афганістані у 2021 році уряд Британії пообіцяли надати безстрокове право проживання в країні евакуйованим афганським громадянам, що співпрацювали з британським урядом або військовою місією.

Минулого року Велика Британія дозволила деяким солдатам афганського спецпідрозділу, які воювали разом з британськими військовими, переселитися до країни.