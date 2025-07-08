Німецький суд ухвалив рішення на користь афганки, що просить прихистку разом з родиною

Суд у Берліні вирішив, що Німеччина має видати візи на в’їзд в країну громадянці Афганістану та її родині.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Адміністративний суд Берліна ухвалив рішення на користь громадянки Афганістану та її родини у суперечці щодо федеральної програми прихистку для найбільш вразливих категорій афганців.

Судді аргументують, що німецький уряд взяв на себе юридичні зобов’язання приймати таких біженців з країни під владою "Талібану", тож у випадку цієї афганки та 13 її родичів, яким фактично вже погодили прихисток, має невідкладно надати їм візи.

У випадку цих людей не знайшлося ніяких очевидних застережень для відмови у в’їзді – їхні особи були належно підтверджені, безпекові перевірки не виявили ніяких неоднозначних фактів. У разі відмови родині загрожує депортація з Пакистану назад до Афганістану під владою "Талібану".

Судді зауважили, що федеральний уряд має свободу рішень у тому, щоб закінчити програму прийому вразливих громадян чи переглянути її умови, проте у конкретному випадку візи мають бути видані.

Рішення ще можуть оскаржити у Вищому адміністративному суді Берлін-Бранденбург.

Згадану програму Німеччина запровадила після повернення Афганістану під владу "Талібану" у 2021 році. Новий уряд Фрідріха Мерца з початком роботи у травні 2025 року заморозив її на тлі обіцянок жорсткішої міграційної політики.

Ще до початку повноважень уряду Німеччина призупинила евакуаційні рейси для афганців після критики з боку переможців виборів ХДС-ХСС.

За даними німецького МЗС станом на червень, наразі у Пакистані очікують на німецьку візу близько 2400 афганців, які розраховують на прихисток. Серед них люди, що до повернення "Талібану" були залучені у проєкти з просування рівних прав і демократії, активісти, журналісти, судді та митці.