Мерц поговорив з премʼєром Ізраїлю про перемирʼя в Газі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у розмові з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в пʼятницю висловив сподівання на якнайшвидше перемирʼя в секторі Гази.

Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, пише "Європейська правда".

У розмові з ізраїльським премʼєром Мерц "висловив сподівання на швидке припинення вогню в секторі Гази" та звільнення незаконно утримуваних ХАМАС заручників, зазначив речник уряду Німеччини.

Німецький канцлер також наголосив на необхідності безперешкодного постачання гуманітарної допомоги в Газу.

Мерц висловився за "пошук стійкого післявоєнного устрою для Гази, який враховував би потреби Ізраїлю в безпеці та право палестинців на самовизначення", вказав Корнеліус.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас цього тижня заявила, що Ізраїль повинен вжити додаткових заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в секторі Гази.