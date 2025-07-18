Мерц поговорил с премьером Израиля о перемирии в Газе

Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу выразил надежду на скорейшее перемирие в секторе Газы.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, пишет "Европейская правда".

В разговоре с израильским премьером Мерц "выразил надежду на скорое прекращение огня в секторе Газы" и освобождение незаконно удерживаемых ХАМАС заложников, отметил представитель правительства Германии.

Немецкий канцлер также отметил необходимость беспрепятственной поставки гуманитарной помощи в Газу.

Мерц высказался за "поиск устойчивого послевоенного устройства для Газы, который учитывал бы потребности Израиля в безопасности и право палестинцев на самоопределение", указал Корнелиус.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас на этой неделе заявила, что Израиль должен принять дополнительные меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы.