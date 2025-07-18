Екслідер німецьких соціал-демократів регулярно їздив у Москву з 2022 року

Ексголова Соціал-демократичної партії Німеччини Матіас Платцек, який у 2022 році розкаявся через підтримку Росії після її нападу на Україну, продовжив таємні регулярні візити до Москви.

Про це свідчить спільне розслідування Spiegel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung та The Insider, повідомляє "Європейстка правда".

Як встановили журналісти, Платцек їздив до Росії щонайменше девʼять разів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Це підтверджують дані російської прикордонної бази, а також європейська розвідка.

Серед іншого, у 2023-му екслідер СДПН був у Москві тричі, у 2024-му – чотири рази. Востаннє в російській столиці Платцек побував у березні 2025 року.

За даними двох європейських розвідувальних служб, політик у Москві не раз зустрічався з Алексеєм Громико – колишнім радником Ради нацбезпеки Росії, який, за даними спецслужб, продовжує консультувати владу РФ.

ЗМІ раніше публікували аналітичні документи Громика, в яких радив розпалювати "страх німецьких громадян перед можливим конфліктом між НАТО і Російською Федерацією".

Хоча Матіас Платцек більше не очолює Соціал-демократичну партію Німеччини, він усе одно зберігає в ній вплив – зокрема продовдує очолювати правління Фонду Фрідріха Еберта. Крім того, у 2014-2022 роках Платцек очолював Німецько-російський форум "Петербурзький діалог", ліквідований у 2023-му.

На запит журналістів сам Платцек написав, що вже більше десяти років є приватною особою і не буде "підтверджувати, спростовувати чи коментувати будь-що щодо свого приватного життя".

Нагадаємо, у травні німецькі законодавці вимагали пояснень від члена парламентського комітету з контролю за спецслужбами від СДПН Ральфа Штегнера, який брав участь у закритій зустрічі з близькими соратниками Владіміра Путіна.