Німецького депутата критикують через зустріч із довіреними особами Путіна в Баку
Німецькі законодавці вимагають пояснень від члена парламентського комітету з контролю за спецслужбами від Соціал-демократичної партії Ральфа Штегнера, який брав участь у закритій зустрічі з близькими соратниками Владіміра Путіна.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Штегнер 13 квітня узяв участь у зустрічі в Баку з колишнім премʼєр-міністром Росії та головою наглядової ради "Газпрому" Віктором Субковим, та очільником "Ради з прав людини Росії" Валерієм Фадєєвим, який перебуває під санкціями ЄС.
Окрім депутата, з німецького боку був присутній колишній керівник апарату Ангели Меркель Рональд Пофала і двоє ексміністрів німецьких земель.
Усі вони підтвердили Reuters факт зустрічі з представниками Росії в Баку, заявивши, що "діалог навіть у складні часи усе більшої напруженості є основним принципом належної зовнішньої політики".
Водночас час зустрічі, який збігається з посиленням російського тиску на Україну і гібридними діями Москви проти Європи, викликав критику Штегнера з боку колег.
Вони вказали, що Штегнер як член комітету Бундестагу з контролю над спецслужбами має доступ до конфіденційної інформації про діяльність відомств, залучених до збору розвідданих про Росію та війну.
Член того ж комітету від консервативного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що Штегнер повинен дати пояснення через зустріч у Баку.
А європейська депутатка від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн взагалі закликала не призначати соціал-демократа в комітет на новий термін.
Раніше стало відомо, що прокуратура Німеччини ініціювала позбавлення політика з ультраправої "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності після початку розслідування звинувачень у хабарництві та відмиванні грошей.