Німецького депутата критикують через зустріч із довіреними особами Путіна в Баку

Німецькі законодавці вимагають пояснень від члена парламентського комітету з контролю за спецслужбами від Соціал-демократичної партії Ральфа Штегнера, який брав участь у закритій зустрічі з близькими соратниками Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Штегнер 13 квітня узяв участь у зустрічі в Баку з колишнім премʼєр-міністром Росії та головою наглядової ради "Газпрому" Віктором Субковим, та очільником "Ради з прав людини Росії" Валерієм Фадєєвим, який перебуває під санкціями ЄС.

Окрім депутата, з німецького боку був присутній колишній керівник апарату Ангели Меркель Рональд Пофала і двоє ексміністрів німецьких земель.

Усі вони підтвердили Reuters факт зустрічі з представниками Росії в Баку, заявивши, що "діалог навіть у складні часи усе більшої напруженості є основним принципом належної зовнішньої політики".

Водночас час зустрічі, який збігається з посиленням російського тиску на Україну і гібридними діями Москви проти Європи, викликав критику Штегнера з боку колег.

Вони вказали, що Штегнер як член комітету Бундестагу з контролю над спецслужбами має доступ до конфіденційної інформації про діяльність відомств, залучених до збору розвідданих про Росію та війну.

Член того ж комітету від консервативного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що Штегнер повинен дати пояснення через зустріч у Баку.

А європейська депутатка від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн взагалі закликала не призначати соціал-демократа в комітет на новий термін.

Раніше стало відомо, що прокуратура Німеччини ініціювала позбавлення політика з ультраправої "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності після початку розслідування звинувачень у хабарництві та відмиванні грошей.