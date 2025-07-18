Экс-лидер немецких социал-демократов регулярно ездил в Москву с 2022 года

Экс-глава Социал-демократической партии Германии Матиас Платцек, который в 2022 году раскаялся в поддержке России после ее нападения на Украину, продолжил тайные регулярные визиты в Москву.

Об этом свидетельствует совместное расследование Spiegel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung и The Insider, сообщает "Європейська правда".

Как установили журналисты, Платцек ездил в Россию по меньшей мере девять раз после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Это подтверждают данные российской пограничной базы, а также европейская разведка.

Среди прочего, в 2023 году экс-лидер СДПГ был в Москве трижды, в 2024 году – четыре раза. Последний раз в российской столице Платцек побывал в марте 2025 года.

По данным двух европейских разведывательных служб, политик в Москве не раз встречался с Алексеем Громыко – бывшим советником Совета нацбезопасности России, который, по данным спецслужб, продолжает консультировать власти РФ.

СМИ ранее публиковали аналитические документы Громыки, в которых он советовал разжигать "страх немецких граждан перед возможным конфликтом между НАТО и Российской Федерацией".

Хотя Матиас Платцек больше не возглавляет Социал-демократическую партию Германии, он все равно сохраняет в ней влияние – в частности, продолжает возглавлять правление Фонда Фридриха Эберта. Кроме того, в 2014-2022 годах Платцек возглавлял Германо-российский форум "Петербургский диалог", ликвидированный в 2023-м.

На запрос журналистов сам Платцек написал, что уже более десяти лет является частным лицом и не будет "подтверждать, опровергать или комментировать что-либо относительно своей частной жизни".

Напомним, в мае немецкие законодатели потребовали объяснений от члена парламентского комитета по контролю за спецслужбами от СДПГ Ральфа Штегнера, который принял участие в закрытой встрече с близкими соратниками Владимира Путина.