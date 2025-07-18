У Словенії схвалили закон про асистований суїцид

Словенський парламент у пʼятницю ухвалив історичний закон про асистоване самогубитво, який вперше надає невиліковно хворим пацієнтам можливість гідно завершити своє життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Slovenia Times.

Законопроєкт про асистований суїцид був поданий групою словенських депутатів від трьох коаліційних партій і ухвалений 50 голосами проти 34.

Він дозволяє повнолітнім дієздатним громадянам Словенії вдатись до асистованого суїциду, якщо вони страждають від невиліковного нестерпного болю або психологічного стресу.

Асистоване самогубиство має бути схвалене спеціальною комісією і підтверджене незалежним лікарем і психіатром.

Ухвалений закон також дозволяє медичним працівникам відмовитись від участі в асистованому суїциді.

Це вже друга спроба ухвалити відповідне законодавство у Словенії.

Перший законопроєкт, поданий правозахисними групами за підтримки коаліції, був відхилений парламентом у 2024 році, але на референдумі того ж року виборці підтримали легалізацію асистованого суїциду з невеликою перевагою в 55%.

На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов’язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав – наприклад Нідерландах і Бельгії.

У червні нижня палата британського парламенту проголосувала за легалізацію асистованого суїциду, хоча законопроєкт ще має бути схвалений верхньою палатою.

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