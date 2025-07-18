В Словении приняли закон об ассистированном самоубийстве

Словенский парламент в пятницу принял исторический закон об ассистированном самоубийстве, который впервые предоставляет неизлечимо больным пациентам возможность достойно завершить свою жизнь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Slovenia Times.

Законопроект об ассистированном суициде был подан группой словенских депутатов от трех коалиционных партий и принят 50 голосами против 34.

Он позволяет совершеннолетним дееспособным гражданам Словении прибегнуть к ассистированному суициду, если они страдают от неизлечимой невыносимой боли или психологического стресса.

Ассистированное самоубийство должно быть одобрено специальной комиссией и подтверждено независимым врачом и психиатром.

Принятый закон также позволяет медицинским работникам отказаться от участия в ассистированном суициде.

Это уже вторая попытка принять соответствующее законодательство в Словении.

Первый законопроект, поданный правозащитными группами при поддержке коалиции, был отклонен парламентом в 2024 году, но на референдуме того же года избиратели поддержали легализацию ассистированного суицида с небольшим перевесом в 55%.

В отличие от ассистированного суицида, эвтаназия не обязательно предполагает неизлечимую болезнь человека. Обе практики в настоящее время разрешены лишь в небольшом количестве европейских государств – например, в Нидерландах и Бельгии.

В июне нижняя палата британского парламента проголосовала за легализацию ассистированного суицида, хотя законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой.

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