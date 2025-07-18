ЄС спростив візовий режим для громадян Туреччини

Європейська комісія послабила обмеження на вʼїзд до Шенгенської зони для громадян Туреччини – єдиної країни – кандидата на вступ, з якою в ЄС досі діє візовий режим.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації BIRN.

Рішення Єврокомісії від 15 липня, опубліковане у пʼятницю, передбачає запровадження так званого каскадного режиму для заявників на візу з Туреччини.

Він передбачає, що турецькі громадяни, які вже раніше отримували шенгенську візу, матимуть можливість отримати довгострокову і багаторазову візу в разі подачі повторної заяви. Така віза діятиме від шести місяців до пʼяти років.

У своєму рішенні Єврокомісія підкреслила, що наступні заявники, на відміну від тих, хто подає заявку вперше, становлять менший ризик з погляду міграції та безпеки.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини привітали крок ЄС.

"Разом з відповідними інституціями та Європейською комісією ми продовжимо наші зусилля з покращення процедур отримання шенгенських віз для наших громадян", – додало відомство.

Протягом багатьох років громадяни Туреччини скаржилися на складність і труднощі отримання шенгенських віз.

Це при тому, що Туреччина поступається лише Китаю за кількість заявок на шенгенські візи – у 2024 році їх було понад 1,17 мільйона, причому майже 994 тисячі були схвалені.

Туреччина є кандидатом на членство в ЄС з 1999 року. Однак через порушення прав людини, відступ від демократії та суперечливі міжнародні інтереси процес вступу Туреччини до ЄС практично заморожений.