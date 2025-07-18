ЕС упростил визовый режим для граждан Турции

Европейская комиссия ослабила ограничения на въезд в Шенгенскую зону для граждан Турции – единственной страны-кандидата на вступление, с которой в ЕС до сих пор действует визовый режим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BIRN.

Решение Еврокомиссии от 15 июля, опубликованное в пятницу, предусматривает введение так называемого каскадного режима для заявителей на визу из Турции.

Он предусматривает, что турецкие граждане, которые уже ранее получали шенгенскую визу, будут иметь возможность получить долгосрочную и многократную визу в случае подачи повторного заявления. Такая виза будет действовать от шести месяцев до пяти лет.

В своем решении Еврокомиссия подчеркнула, что последующие заявители, в отличие от тех, кто подает заявку впервые, представляют меньший риск с точки зрения миграции и безопасности.

В Министерстве иностранных дел Турции приветствовали шаг ЕС.

"Вместе с соответствующими институтами и Европейской комиссией мы продолжим наши усилия по улучшению процедур получения шенгенских виз для наших граждан", – добавило ведомство.

На протяжении многих лет граждане Турции жаловались на сложность и трудности получения шенгенских виз.

Это при том, что Турция уступает только Китаю по количеству заявок на шенгенские визы – в 2024 году их было более 1,17 миллиона, причем почти 994 тысячи были одобрены.

Турция является кандидатом на членство в ЕС с 1999 года. Однако из-за нарушений прав человека, отступления от демократии и противоречивых международных интересов процесс вступления Турции в ЕС практически заморожен.