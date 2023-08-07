ЗМІ: ЄС восени готується обговорити безвіз з Туреччиною

ЄС планує провести переговори про лібералізацію візового режиму для Туреччини восени.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah з посиланням на високопосадовця Євросоюзу.

Представник ЄС, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що результат дебатів з питання візової лібералізації невизначений, але Туреччина залишається кандидатом, "ключовою країною", яка має спільні інтереси з ЄС у багатьох сферах.

Анкара закликає до активізації процесу вступу, оновлення Митного союзу між ЄС і Туреччиною, регулярних діалогів на високому рівні, лібералізації візового режиму та боротьби з тероризмом.

Минулого місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вони очікують позитивних кроків від ЄС щодо лібералізації візового режиму та Митного союзу після саміту НАТО у Вільнюсі.

Ердоган підкреслив, що Туреччина виконала свої обіцянки щодо ЄС, додавши: "Ми хочемо якнайшвидше побачити відчутні результати переговорів, що проводяться за принципом win-win".

Туреччина має найдовшу історію відносин з ЄС і найтриваліший переговорний процес. У 1964 році країна підписала угоду про асоціацію з попередником ЄС, Європейським економічним співтовариством (ЄЕС), що зазвичай розглядається як перший крок до набуття статусу кандидата. Подавши офіційну заявку на вступ до ЄС у 1987 році, Туреччині довелося чекати до 1999 року, щоб отримати статус країни-кандидата. На початок переговорів, однак, Туреччині довелося чекати ще шість років, до 2005 року, що є унікально довгим процесом у порівнянні з іншими кандидатами.

Високопосадовець ЄС повідомив турецькому інформаційному агентству Ihlas (IHA), що Євросоюз просувається вперед у цьому процесі, підкресливши підготовку доповіді про відносини між ЄС і Туреччиною після виборів 28 травня в Туреччині, і що ця доповідь буде обговорюватися восени. Посадовець також зазначив, що міністри закордонних справ ЄС обмінялися думками щодо відновлення зв'язків між Туреччиною і Євросоюзом на нещодавній зустрічі, "відбудовуючи їх на основі спільних інтересів".

Нагадаємо, міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек заявив про наміри країни дати поштовх переговорам про вступ до Європейського Союзу на тлі прагнення Анкари залучити більше інвестицій для економічного розвитку.

Як відомо, на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.