Сербська компанія, повʼязана з "Газпромом", укотре просить відстрочки від санкцій США

Сербська нафтова компанія NIS (Naftna Industrija Srbije) звернулася до Міністерства фінансів США з проханням продовжити її виключення з-під дії санкцій проти "Газпрому".

Про це компанія повідомила у пʼятницю, передає "Європейська правда".

NIS, як зазначається, просить у США спеціальну ліцензію, яка відтерміновує повне застосування санкцій і дозволяє компанії продовжувати свою діяльність після 29 липня.

Ліцензія дасть змогу уникнути повної дії санкцій, які США запровадили через зв’язки NIS з російською компанією "Газпром нефть", що володіє контрольним пакетом акцій сербської нафтокомпанії.

Наразі компанія чотири рази отримувала спеціальні ліцензії від Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США. Перша така відстрочка була надана в лютому.

Російська державна компанія "Газпром нефть" та її материнська компанія "Газпром" володіли 56,15% акцій NIS з 2008 року. В лютому "Газпром нефть" зменшила свою частку в NIS до 44,85%.